Comune di Anagni – I lavoratori chiedono dignità, ascolto e confronto vero

Si è svolta lo scorso 24 ottobre 2025 l’assemblea dei lavoratori del Comune di Anagni, promossa unitariamente dalla FP CGIL Frosinone–Latina e dalla UIL FPL Frosinone, un momento di confronto partecipato e sentito che ha messo in luce le difficoltà e le aspettative del personale comunale, ormai da troppo tempo in attesa di risposte concrete.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di ridare centralità al valore del lavoro pubblico e di aprire finalmente un dialogo costruttivo con l’Amministrazione, a partire da temi fondamentali come la costituzione del Fondo salario accessorio, l’applicazione del Decreto P.A. e la tutela economica dei lavoratori. In questa prospettiva di collaborazione e trasparenza nella gestione degli atti e delle risorse economiche, diventa indispensabile un confronto aperto e puntuale sui dati consuntivi, quale base per decisioni condivise e realmente partecipate con i dipendenti.

“Dietro ogni servizio essenziale ci sono persone, professionalità, sacrifici – dichiarano la Segretaria della FP CGIL Frosinone–Latina, Maria Carmen Falstaffi, e la Segretaria della UIL FPL Frosinone, Irene Meloccaro – e queste persone meritano rispetto, ascolto e dignità. Il Comune di Anagni deve tornare ad essere un esempio di buona amministrazione e di attenzione verso chi, ogni giorno, garantisce il funzionamento della macchina comunale.”

Le due organizzazioni, nel ribadire la volontà di proseguire su un percorso di dialogo e collaborazione su questi temi, hanno richiesto la convocazione di una nuova assemblea unitaria dei lavoratori per il giorno 14 novembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 14:00, presso i locali comunali o altra sede individuata dall’Amministrazione, invitando a partecipare tutti i dipendenti e i rappresentanti sindacali territoriali.

“È tempo di tornare a parlare di persone, non solo di numeri – concludono Falstaffi e Meloccaro –. I lavoratori del Comune di Anagni non chiedono privilegi, ma il riconoscimento del loro valore e il diritto a un’amministrazione che sappia ascoltare.”

COMUNICATO STAMPA FP CGIL FR/LT, UIL FPL FR

Correlati