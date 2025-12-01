Comune di Alatri, raggiunto l’accordo sul salario accessorio. Cisl Fp: «Risultato frutto di un intenso lavoro di confronto sindacale»

Il comune di Alatri aumenta il fondo del salario accessorio utilizzando le opportunità offerte dal Decreto PA, che consente il superamento del limite fissato nel 2016.

«Un risultato tutt’altro che scontato, frutto di un lavoro sindacale costante, tecnico e determinato, che ha visto la Cisl Fp — prima organizzazione sindacale in termini di rappresentatività nelle ultime elezioni RSU — impegnata in un confronto continuo per tutelare in modo equilibrato e lungimirante tutti i lavoratori dell’ente – hanno spiegato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali Raffaele Ercoli – Sin dalle prime interlocuzioni, abbiamo posto l’accento sulla necessità di valorizzare realmente il personale, spiegando all’Amministrazione l’importanza di un incremento del fondo non come atto formale, ma come scelta politica e organizzativa capace di incidere sul benessere lavorativo e sulla qualità dei servizi ai cittadini. Una linea chiara, che ha contribuito a orientare la decisione, discrezionale per ogni ente, di utilizzare questo importante strumento per migliorare le condizioni economiche dei dipendenti. Decisione che merita un apprezzamento pubblico per la sensibilità e l’apertura dimostrate. Nel primo incontro l’Amministrazione aveva proposto una distribuzione del nuovo incremento pari al 60% alle Elevate Qualificazioni e al 40% al restante personale. Durante il confronto dei giorni scorsi, la Cisl Fp ha approfondito gli effetti di tale scelta e ha evidenziato la necessità di un riequilibrio, anche in considerazione della situazione dei part-time storici del Comune e delle prospettive di riorganizzazione dell’ente. Grazie a un lavoro sindacale puntuale e competente, abbiamo ottenuto un accordo maggiormente equo, che prevede: una ripartizione paritaria delle risorse aggiuntive tra personale incaricato di Elevata Qualificazione e restante personale del Comune; l’impegno dell’Amministrazione a prevedere un miglioramento dell’orario dei part-time nella programmazione assunzionale 2026-2028, ponendo fine a una situazione che da anni richiede una risposta concreta. Si tratta di un risultato rilevante, che dimostra come il confronto serio e la capacità di proposta portino risultati concreti per tutti i lavoratori, senza contrapposizioni sterili e senza inseguire visibilità momentanee. Il prossimo passo sarà valorizzare al meglio le risorse aggiuntive disponibili, anche attraverso la possibile introduzione del welfare aziendale, strumento innovativo che riteniamo strategico per migliorare il benessere organizzativo e le condizioni complessive del personale».

Correlati