Comunali Sora, Valeria Di Folco candidata contro la vecchia politica

Con grandissima soddisfazione ed emozione, il Movimento 5 Stelle Sora, nella persona della propria candidata Sindaco Valeria Di Folco, ha ricevuto ieri in tarda serata, presso la sede centrale del Movimento 5 Stelle a Roma, la certificazione ufficiale che attesta che la lista di Sora è presentata a nome e per conto del gruppo politico Movimento 5 Stelle.Nel segno della continuità con il lavoro svolto nei suoi oltre dieci anni di vita e ringraziando per il loro prezioso apporto tutti gli attivisti e i portavoce sorani che hanno contribuito a rendere sempre operativo, presente ed unito questo gruppo, i candidati della lista Movimento 5 Stelle si accingono ad iniziare l’ennesimo cammino fatto di serietà, coerenza e tanta voglia di mettersi al servizio della propria comunità.Coscienti del fatto che Sora non ha bisogno di strategie, di squallidi balletti, di passaggi e tatticismi (degni più di una partita a Risiko che di una politica seria e costruttiva) ma di persone pronte a rimboccarsi le maniche e lavorare al fianco dei cittadini e per i cittadini, i candidati si augurano che il loro impegno possa essere riconosciuto dal voto libero, cosciente e, stavolta, davvero rivoluzionario dei sorani.

comunicato stampa