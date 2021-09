Comunali Sora, strappati i manifesti affissi del sindaco De Donatis

Un episodio irrispettoso e incivile quello che è accaduto all’attuale sindaco Roberto De Donatis, ricandidato alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. Nel quartiere San Giuliano e non solo, dove erano affissi i maninfesti per la campagna elettorale, alcuni sono stati strappati.Insieme alle forze dell’ordine sono stati rimessi. Il sindaco De Donatis ha pubblicato un post su Facebook dove si dice indignato per questo gesto.



