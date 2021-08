Pio Tanzilli della lista “Made in Sora” a sostegno del candidato Sindaco Luca Di Stefano, Pio Tanzilli dichiara:”La determinazione la competenza prendono il posto delle promesse illusorie . E’ arrivato il momento di invertire la rotta. Il futuro appartiene a coloro che credono nella potenza dei propri sogni.Aggiunge ancora Tanzilli, il mio impegno non solo per il mio quartiere, ma per l’intera citta’ affinche Sora sia piu’ vivibile e pulita.”

Correlati