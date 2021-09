Comunali Sora, Pio Tanzilli a sostegno di Luca Di Stefano sindaco

Per la prima volta si affaccia alla politica, si tratta di Pio Tanzilli un giovane papà residente nel quartiere Pontrinio. Pio Tanzilli si candida per Luca Di Stefano sindaco, nella lista Stefano Lucarelli per Sora, da noi ascoltato Pio Tanzilli ci ha dichiarato che: il suo impegno sarà sì per il quartiere Pontrinio, ma anche per tutte quelle periferie dimenticate da questa amministrazione e da tante altre. Aggiunge ancora a Tanzilli:”Sora ha bisogno di una politica nuova, di una politica innovativa, che guardi più all’interesse dei cittadini e cerca di risolvere i problemi dai più piccoli ai più grandi.” Conclude ancora Tanzilli:”Con Luca Di Stefano sindaco,Sora sarà una città più vivibile, una città a misura d’uomo, una città pulita, l’amministrazione guida da Luca Di Stefano sarà una vera rivoluzione per la città volsca, una nuova politica si affaccia all’orizzonte e per questo chiedo il vostro consenso per il sottoscritto e per Luca di Stefano sindaco di Sora.”

