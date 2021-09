Comunali Sora, Mascolo: “Precisazioni in merito alla mia storia politica”

In merito al comunicato “Comunali Sora, coordinamento Centro – destra: quella famosa decade decadente che vorrebbe passare per nuova”, vorrei cortesemente replicare che, conoscendo bene la differenza tra informazione e comunicazione non mi presto ai giochetti comunicativi del “Coordinamento Centro Destra Sora”, ma, per correttezza nei confronti dei lettori di Liri TV, ci tengo a precisare che:

1) ho avuto la tessera del partito “La Destra” in qualità di candidato alle elezioni Provinciali del 2009, alle Regionali del 2010 e alle Comunali del 2011. Il tutto è riportato nell’archivio storico del Ministero dell’Interno;

2) non ho mai avuto la tessera né sono stato candidato con Forza Italia;

3) non ho mai avuto la tessera né sono stato candidato con il Partito Democratico.

4) sono stato candidato alle elezioni comunali del 2016 nella lista civica “Insieme si può” a sostegno del candidato a sindaco Augusto Vinciguerra.

Questa è la cronaca della mia storia politica.

Comunicato stampa a firma di Lorenzo Mascolo