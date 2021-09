Comunali Sora, Luisanna Di Pucchio candidata nella Lega per Altobelli Sindaco

Chiarezza, competenza e visione: le ricette del centrodestra per la rinascita della città” “La città di Sora ha bisogno di un governo cittadino all’insegna della chiarezza, dell’autorevolezza e della competenza per garantire visione e sviluppo dopo troppi anni di occasioni perse, di arretramento sociale, economico e culturale. Tutte queste necessità si ritrovano nella proposta politica di Federico Altobelli sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra, di cui la Lega è uno dei fondamenti e dei motori. Con Federico Altobelli, giovane e preparato, già con un curriculum importante alle spalle, con una solida posizione lavorativa già maturata, Sora ha tutte le carte in regola per tornare ad essere protagonista in provincia di Frosinone Per questi motivi ho deciso di candidarmi, con la lista del partito di Salvini. Voglio dare il mio contributo di donna, di lavoratrice, di mamma alla mia città. È questo un momento storico di passaggio fondamentale dove la qualità e la chiarezza fanno la differenza. E a Sora solo con Federico Altobelli possiamo farcela”. È quanto dichiara Luisanna Di Pucchio candidata nella lista Lega con Salvini Premier a sostegno di Federico Altobelli sindaco di Sora.

comunicato stampa