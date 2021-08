Comunali Sora, Luca Di Stefano:”Il rilancio della citta’ passa anche per il turismo”

Uno dei punti principali della nostra idea di come dovrà diventare Sora nei prossimi passa dall’implementazione dell’offerta turistica cittadina. Tra le varie iniziative che vogliamo proporre, abbiamo “Sora Città del Natale” e “Sora Città dello Sport” format collaudati che negli anni passati hanno richiamato molta gente. In città c’è una tradizione

antichissima di feste religiose che hanno una peculiarità tutta sorana, manifestazioni di cultura popolare che con una giusta promozione possono richiamare tante presenze turistiche, ricordiamo solamente la processione del Venerdì Santo, la festa della Patrona, il “faone” di San Giovanni ed il Corpus Domini con l’infiorata, la

processione di San Rocco e la Canicola. L’Estate Sorana deve diventare un contenitore di qualità aventi, dove iniziative come 100% batteristi devono essere proposte anche nei grandi centri limitrofi come Napoli e Roma. Il gruppo che sostiene Luca Di Stefano Candidato Sindaco della Città di Sora intende lavorare alla creazione di un ufficio comunale di

marketing della città mettendo a sistema tutto quello che di peculiare ha la nostra bella cittadina, in pratica vogliamo realizzare un nuovo modello di accoglienza, ad esempio vorremmo proporre il progetto “Pernotta a Sora per il week end” il turista soggiorna tre giorni in città e una notte lo regala l’Amministrazione Comunale, con un contributo all’attività di ricezione.

Luca Di Stefano candidato a Sindaco della città di Sora.

