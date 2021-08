COMUNALI / “+Sora” Luca di Stefano: “La prima APP per segnalare le criticità della nostra Città “

“+SORA” La Prima APP per segnalare le criticità della nostra Città !

▪️Dissesto Stradale

▪️Degrado aree verdi

▪️Rifiuti

▪️Segnaletica

▪️Vandalismo

Se i cittadini di Sora ci daranno fiducia e ci voteranno dandoci la possibilità di amministrare questa Città daremo loro la possibilità di dialogare in tempo reale con l’amministrazione Comunale. Con un’applicazione dedicata all’ascolto delle istituzioni, favoriremo la risoluzione dei problemi. Sono convinto che questioni come l’abbandono di rifiuti, la

manutenzione stradale, il decoro urbano e il degrado delle aree verdi siano risolvibili esclusivamente attraverso la #partecipazione e il coinvolgimento #diretto dei cittadini.Inviare una segnalazione sarà veramente facile, basterà scattare una foto da un cellulare per far si che il dispositivo associ direttamente le coordinate GPS e visualizzi la segnalazione sulla mappa. L’ente preposto si attiverà con una squadra di tecnici in base alla priorità delle segnalazioni.

COMUNICATO STAMPA