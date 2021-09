Comunali Sora – Lavori pubblici, Eugenia Tersigni: “Chiudere subito i cantieri rimasti aperti”

“La nostra priorità è chiudere i cantieri, portando a completamento i lavori che sono stati avviati e che ad oggi sono rimasti incompiuti”. Così il candidato sindaco Eugenia Tersigni che oggi interviene sulla questione dei Lavori Pubblici e cosiddette Grandi Opere.

“La sincerità è il nostro faro, specie sulla questione dei Lavori Pubblici nella città di Sora – spiega Eugenia Tersigni – Non mentiremo ai sorani, le criticità sono tante e sono sotto gli occhi di tutti. E’ necessario tenere ben saldi i piedi per terra e lavorare a piccoli passi. Quindi innanzitutto vanno chiusi i cantieri che sono già aperti. Completiamo quello che va completato, per restituirlo ai cittadini, per ridare decoro alla Città, per permettere alla comunità di poter usufruire di tutti gli spazi comuni. Vanno restituiti a Sora il centro storico, gli impianti sportivi, le scuole, dei marciapiedi che non siano pericolosi e strade ben manutenute, una pubblica illuminazione efficiente”. Poi l’ingegnere Tersigni aggiunge: “Tanti lamentano la mancanza di uno spazio da dedicare alla Cultura e alle Arti: il nostro intento è quello di dotare Sora e mettere a disposizione dei Sorani un Cinema/Teatro Comunale, che sia centro aggregativo per giovani e famiglie, uno spazio a disposizione di artisti promuovendo al suo interno rassegne ed eventi di spessore. Il nostro impegno è serio come dimostra il fatto d’aver previsto questi step anche nel programma di governo che stiamo illustrando alla cittadinanza in questi giorni. Ce la possiamo fare, nel nostro gruppo ci sono tanti professionisti altamente qualificati che possono e vogliono contribuire con le proprie capacità a ridare lustro a Sora”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati