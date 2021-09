Comunali Sora, Italia Viva a sostegno di Eugenia Tersigni

Dopo aver tristemente constatato che il progetto Di Stefano sia diventato non un progetto civico ma una corsa ad accaparrarsi la poltrona a discapito di idee e progetti ed avere assistito allibiti ad una corsa all’Oro, il comitato cittadino di Italia Viva appoggia l’unico Progetto Civico a sostegno della buona amministrazione. Buona amministrazione che significa gente competente e preparata sul piano politico-amministrativo, così come avviene oggi nel governo nazionale a guida Draghi, da noi fortemente voluto: l’unica squadra composta da gente che non deve sbarcare il lunario con la politica ma opera nel solo interesse del nostro territorio : Eugenia Tersigni Sindaco.

Comunicato stampa a firma del Coordinatore Italia Viva Sora Loreto Chiarlitti.