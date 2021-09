Comunali Sora, “Insieme si Può” non partecipera’ alle prossime amministrative

Negli ultimi sette giorni il gruppo “Insieme si Può” si è riunito più volte, sia in forma ristretta sia allargata, in presenza e online, per discutere della proposta di confluenza in un’altra coalizione presentata dal Partito Democratico.In tutte le suddette riunioni, una larga maggioranza dei presenti ha sempre espresso parere disponibile a proseguire il proprio percorso solo con la candidata a Sindaco precedentemente designata, la Dott.ssa Maria Paola Gemmiti, anche con la sola lista di “Insieme si Può” a suo sostegno.A seguito del ritiro della propria candidatura a sindaco da parte della dott.ssa Gemmiti, il gruppo prende atto di tale decisione e annuncia la propria rinuncia a partecipare alle prossime elezioni amministrative.I candidati che vorranno concorrere comunque in altre coalizioni, nello spirito democratico che contraddistingue da cinque anni il gruppo, lo faranno personalmente e non in rappresentanza di “Insieme si Può”.

