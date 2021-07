Comunali Sora, il Presidente Pompeo:” bene la dimostrazione di responsabilità di Maria Paola D’Orazio”

“Non lo definirei affatto un passo indietro, anzi: quello dell’attuale capogruppo Pd in Consiglio a Sora, Maria Paola D’Orazio, è stato il passo avanti di cui aveva bisogno non soltanto il partito ma l’intera coalizione di centrosinistra, per presentarsi compatti e granitici alla sfida delle imminenti elezioni comunali. L’azione di collante messa in campo da Maria Paola D’Orazio deve leggersi proprio come la capacità di un amministratore e di una donna di partito di mettersi al servizio di una causa comune, anche rinunciando ad obiettivi personali. Quindi il partito e la coalizione non possono fare altro che sposare questa causa e scendere al fianco della candidata a sindaco Gemmiti per il difficile ma entusiasmante percorso che la attende da qui alle amministrative”.Così il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, sulla candidatura a sindaco della dottoressa Maria Paola Gemmiti. Nella giornata odierna, il presidente ha incontrato la capogruppo comunale del Pd di Sora, Maria Paola D’Orazio.

comunicato stampa