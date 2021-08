Comunali Sora, il candidato a sindaco Luca Di Stefano sul rilancio del comprensorio

Il Comune di Sora ha avuto sempre un ruolo primario nel comprensorio.Le iniziative pianificate e realizzate, venivano fatte incompartecipazione con i comuni dell’area delle valli. Quel ruolonegli anni è andato scemando, creando difficoltà a Sora ed a tutto il territorio. Un’assenza della politica che progetta che hatrascurato le linee di sviluppo e le sinergie tra enti diversi.Oggi è indispensabile uscire dall’isolamento in cui il comprensorio èrelegato. La prossima amministrazione che governerà il Comune di Soraavrà un ruolo importantissimo per sviluppare idee di sviluppo con una” Progettualità di sviluppo dei comuni dei due fiumi: Liri eFibreno. Si intende rilanciare l’intero comprensorio, riqualificandoe rivalutando tale area.La squadra che sostiene la candidatura di Luca Di Stefano a sindaco haposto nella propria proposta di programma idee per tale sviluppo, darealizzare in collaborazione con altri comuni ed enti del territorio.Il parco dei due fiumi o l’apertura di un ufficio di marketingterritoriale sono i primi passi per ricreare una rete virtuosa che puòdiventare volano di rilancio per tutto il comprensorio. Come tutte leidee viaggiano sulle gambe delle persone, solo una squadra con lecompetenze giuste e con le giuste motivazioni può promuovere unprocesso del genere, basato su competenza, rispetto Delle istituzionie tanta innovazione.Doti e capacità che la compagine di Luca Di Stefano ha già dimostrato di avere in questo primo scorcio di campagna elettorale.

comunicato stampa