Comunali Sora, i ringraziamenti di Eugenia Tersigni

“Ringrazio i sorani per aver creduto in me e in questo progetto differente e innovativo. Ringrazio i sorani che hanno creduto nella soranità, nell’orgoglio di essere sorani, nell’amore per questa città che ha davvero bisogno di rinascere e risplendere grazie a gente diversa, per tornare ad essere un punto di riferimento per l’intero territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di darci fiducia. Di dare fiducia a questa squadra giovane e coesa, a questo nostro progetto davvero innovativo di discontinuità. Un progetto che crede in Sora, che crede in questa soranità”.

“Oggi inizia una nuova partita. Il ballottaggio è una fase nuova, siamo pronti per questi ulteriori 15 giorni di campagna per coinvolgere i cittadini in questa volontà di cambiamento che è orgoglio sorano. Un orgoglio fatto anche di competenza e concretezza, di conoscenza della macchina amministrativa e della volontà di mettere la gente al primo posto. Noi non diciamo cose che non possiamo realizzare, ma guardiamo davvero alla cittadinanza e l’abbracciamo con gioia”.COSI’ LA CANDIDATA A SINDACO EUGENIA TERSIGNI

COMUNICATO STAMPA