Comunali Sora, Floriana De Donatis aderisce al progetto Di Stefano

La squadra di Luca Di Stefano si arricchisce di una candidata di esperienza, stimata professionista e docente in materie economiche nella scuola Secondaria di secondo grado, Consigliera Comunale in carica: la D.ssa Floriana De Donatis.“Ho deciso di sostenere la candidatura di Luca Di Stefano a Sindaco di Sora perchè il suo è l’unico progetto credibile, l’unica proposta strutturata. Ho sempre dato il mio massimo, contribuendo con le mie competenze e la mia sensibilità all’azione amministrativa che ho condotto. L’impegno politico per me è passione e servizio, voglio continuare ad apportare un valido contributo per lo sviluppo del Distretto del Tessile. “

comunicato stampa