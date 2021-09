Comunali Sora, Eugenia Tersigni presenta il suo progetto. E’ bagno di folla

Si è svolta venerdì sera la presentazione ufficiale del candidato sindaco Eugenia Tersigni e delle liste che la sostengono nella campagna elettorale per le Amministrative di Sora. Centinaia i cittadini sorani intervenuti presso il Borgo del Lecci, in località Valpara, per ascoltare e incontrare l’ingegnere. Tanto entusiasmo attorno ad Eugenia acclamata dai sorani desiderosi di cambiamento.

I primi a prendere la parola sul palco sono stati alcuni rappresentanti delle cinque liste in campo. Risaniamo Sora con Giuseppe Conte, Dora Lombardi, Lucio Conte. Città Progresso con Rita Ricci, Lorenzo Mascolo, Franco Leonetti. Patto Sociale per la quale hanno preso la parola, Francesca Reale, Serafino Pontone Gravaldi (presente sul palco con il dottor Renato Berardinelli), Francesca Panacci. Noi con Eugenia con Alessio Simoncelli e Daniele Mora. Sora Civica con Manuela Cerqua, Andrea Petricca, Giuliana Pagnanelli.

“Questa è la squadra della competenza – ha detto Eugenia Tersigni prendendo la parola subito dopo la proiezione di uno speciale videomessaggio per i sorani – Questa è la squadra di chi crede di poter cambiare veramente Sora”. E’ la competenza la parola d’ordine, insieme ad impegno e amore per la città. “Con Eugenia abbiamo davvero l’opportunità di cambiare non soltanto il volto e l’anima della prossima amministrazione comunale – hanno detto i candidati – ma anche di cambiare la classe politica sorana”. “Eugenia è un tecnico e conosce perfettamente la macchina amministrativa – hanno detto ancora i candidati – Ciò vuol dire che non ha bisogno di un periodo di rodaggio ma con lei l’amministrazione sarebbe immediatamente operativa e pronta a risolvere le problematiche di Sora”.

Tantissimi gli argomenti affrontati dalla candidata sindaco. “Questa – ha detto – è la serata dei cittadini innamorati di Sora. Questa è la serata della gente che crede che la nostra città può tornare a risorgere. Vogliamo vedere Sora risplendere. Questa serata vuole dimostrare che ce la possiamo fare, che possiamo veramente dimostrare a tutta la provincia le capacità della città di Sora”. Dopo aver affrontato tematiche come la mancanza di decoro, i cantieri infiniti, le scuole, il commercio, l’associazionismo, la cultura, Eugenia si è soffermata sulla questione dei lavori pubblici. “Siamo stanchi – ha detto – di vedere che i lavori vengono fatti coi mutui. Negli ultimi 5 anni Sora si è indebitata per quasi 3 milioni. È una vergogna. Tutto quello che voi vedete non è stato ottenuto tramite finanziamento regionale, ministeriale o europeo. Sono tutti debiti dalla Cassa Depositi Prestiti, debiti dal Credito Sportivo. Non lo possiamo più permettere. Ai meno 3 milioni bisogna aggiungere i meno 5 milioni di disavanzo: Sora oggi deve ripartire da meno 8 milioni. È una cosa indescrivibile! Dobbiamo fermare questa andata verso il basso, bloccare questa discesa ripida e tornare indietro. Puntiamo al Recovery, creeremo una squadra per avere finanziamenti perché tanti sono i progetti”. E poi concludendo ha detto: “Con grande orgoglio io vi dico che noi rappresentiamo la vera opportunità di cambiamento Questa è la squadra della competenza, di chi crede di poter cambiare la politica di Sora perchè niente deve avere dalla politica, vive del proprio lavoro, perchè non ha bisogno dell’orticello per fare la differenza. E’ davvero una grande opportunità questa, c’è tanto da fare. Dobbiamo impegnarci al massimo per risolvere le problematiche di Sora. Sentitevi liberi! Sentitevi liberi di salvare Sora…perchè lo merita!”.

L’INTERVENTO INTEGRALE DI EUGENIA:

Questa è la serata dei cittadini innamorati della nostra città. Questa è la serata della gente che crede che la nostra città può tornare a risorgere. Vogliamo vedere Sora risplendere. Questa serata vuole dimostrare che ce la possiamo fare, che possiamo veramente dimostrare a tutta la provincia le capacità della città di Sora. Un grazie a voi che siete qui di fronte a me. Grazie alla mia squadra, alle liste che mi sostengono e che hanno parlato fino a poco fa così bene di me. Dico di loro: sono orgogliosa della mia squadra, sono orgogliosa delle persone che ho messo insieme, ai tanti giovani.

Questo è un gruppo che ha grande capacità e che lo vuole dimostrare. Vuole dire basta a questa Sora così maltrattata, così abbandonata a sé stessa, così quasi derisa dagli altri come fanalino di coda della provincia. Noi abbiamo creato un progetto nuovo, siamo una coalizione coesa. Innanzitutto da valori profondi e poi dall’amicizia. Abbiamo lavorato e ci siamo riuniti per dare a Sora un’opportunità, una grande e nuova opportunità, non abbiamo voluto fare l’arca di Noè, non ci appartiene. Non ci appartiene il miscuglio, non vogliamo ripetere l’esperienza della piattaforma di De Donatis del 2016 che cambia soltanto nome ma sappiamo che non porterà la nostra città da nessuna parte. Guardate il centro-destra: abbiamo assistito a un cambio di sindaco che è arrivato negli ultimi tre giorni, una vergogna. Permettetemi, voglio farvi una domanda: se voi doveste far fare una operazione a vostra madre o a vostro figlio, scegliereste un chirurgo giovane e inesperto che guarda il padre prima di iniziare l’operazione? Se doveste far operare vostra madre o vostro figlio scegliereste un chirurgo che è arrivato all’ultimo momento e non si sa chi è e non si sa da quale spinta è portato e perché è arrivato all’ultimo? Noi siamo diversi. Abbiamo creduto nella competenza, abbiamo creduto veramente nel dovere di cambiare la realtà di Sora, perché è bellissima e lo merita. Aborriamo la politica fatta di interessi, siamo stanchi degli orticelli personali, dei favoritismi spiccioli, vogliamo un territorio che guardi oltre, al futuro, che dia possibilità ai ragazzi, che dia lavoro alle nuove generazioni e che non li obblighi ad andare via. I nostri ragazzi che studiano e che hanno il diritto di rimanere qui su questo territorio, hanno il diritto di realizzarsi, di dimostrare qui quanto valgono e non lontano dalle loro famiglie e non lontano dai sacrifici che hanno fatto i loro genitori. Li dobbiamo tenere qui i nostri ragazzi.

Come sapete, io non sono un politico. Sono un tecnico, sono stata 10 anni nel Comune, vicino alla gente. Avevo un servizio che si occupava tanto della gente. Sono una donna, sono una madre. Sono un ingegnere e adesso mi metto a servizio, con impegno, della gente per dare una possibilità a questa città. Ho riflettuto tanto se accettare o meno questo ruolo perché dalla politica non devo avere assolutamente niente. Lo faccio per Sora. Lo faccio per i sorani. Lo meritano.

Vi voglio raccontare un po’ di problemi, cercherò di essere breve. Però ci tengo a darvi uno spaccato di quello che è la nostra città. E’ vero, Sora è sotto gli occhi di tutti però è bene anche ripercorrere brevemente le problematiche. Noi abbiamo delle soluzioni, noi non promettiamo la luna, non siamo abituati ad ingannare la gente. Io non voglio prendere in giro nessuno e certo non lo faccio in questa circostanza.

Guardiamo Sora distrutta. Un decoro che non esiste assolutamente più; una città abbandonata a sé stessa. Vogliamo togliere questo scempio, vogliamo renderla bella Sora. Vogliamo usare il reddito di cittadinanza, vogliamo usare il baratto amministrativo, abbiamo idee perché vogliamo che chi viene a Sora se ne innamori come lo siamo noi.

Guardiamo le scuole: se le vediamo dall’alto vediamo tutte croci, sono tutte le gru che stanno ferme vicino alle nostre scuole che dovrebbero ospitare i nostri ragazzi e invece sono chiuse. Mi riferisco al Simoncelli all’Arduino Carbone, a San Rocco. Vogliamo entrare immediatamente per chiudere i lavori che sono stati iniziati e sospesi sine die. È inaccettabile che la nostra città non abbia delle scuole. Allo stesso tempo però, vogliamo dedicarci anche all’istruzione come connubio tra il Comune e tutta la parte amministrativa e quello che è la didattica, perché i ragazzi crescono nelle scuole e devono imparare anche ciò che è il bene comune e devono imparare anche quello che significa amministrare bene la città e fare una politica sana. Daremo tanto più spazio alla scuola specialistica, perché siamo vicini alle famiglie che hanno bambini con diversa abilità e non solo per 4 ore a settimana, ma per tante più ore e anche d’estate perché queste famiglie non devono essere assolutamente abbandonate e dimenticate. Sentiamo molto forte i problemi del sociale: col covid abbiamo una Sora che si è notevolmente impoverita. Abbiamo progetti ad hoc per queste problematiche, c’è una lista che in particolar modo sta studiando da mesi progetti per il sociale, progetti che veramente possono fare la differenza, ma che non danno soltanto un aiuto freddo alla cittadinanza perché bisogna farla sentire operativa, attiva, anche chi adesso è in difficoltà. Guardiamo alle donne, alla violenza sulle donne. Le donne sono delle colonne portanti della nostra società.

E poi c’è il commercio. Tante serrande chiuse. Sora è veramente una città commerciale ma adesso soffre e soffre. Vogliamo riportare la sicurezza, la bellezza della città, eventi periodici che invoglino persone a venire a Sora per partecipare a questi eventi. Uno sguardo particolare alla cultura, al turismo e allo sport: abbiamo il museo sprangato da anni, è una vergogna. Siamo fuori da ogni circuito turistico. La nostra città è esclusa da ogni progetto, non otteniamo contributi, la biblioteca è morente. Vogliamo far vedere che Sora c’è e può fare la differenza. E poi abbiamo i lavori pubblici: siamo stanchi di vedere che i lavori vengono fatti coi mutui. Negli ultimi 5 anni Sora si è indebitata per quasi 3 milioni. È una vergogna. Tutto quello che voi vedete non è stato ottenuto tramite finanziamento regionale, ministeriale o europeo. Sono tutti debiti dalla Cassa Depositi Prestiti, debiti dal Credito Sportivo. Non lo possiamo più permettere. Ai meno 3 milioni bisogna aggiungere i meno 5 milioni di disavanzo: Sora oggi deve ripartire da meno 8 milioni, è una cosa indescrivibile! Dobbiamo fermare questa andata verso il basso, bloccare questa discesa ripida e tornare indietro. Puntiamo al Recovery, creeremo una squadra per avere i fondi dal Recovery perché tanti sono i progetti che abbiamo preparato.

Uno sguardo lo voglio rivolgere all’associazionismo. Penso che le associazioni costituiscano una colonna portante per il nostro territorio perché amano profondamente Sora tanto quando me. E poi vediamo la città svuotata da Enti: è andata via l’INPS, è stato chiuso lo sportello Acea, è andata via la scuola di formazione della Provincia di Frosinone. Ora si parla anche del giudice di pace, non possiamo assolutamente permetterlo. Penso all’Università. Vogliamo che Sora diventi un punto di aggregazione, non solo di persone, ma anche di uffici. E poi ancora la sicurezza. Non possiamo più vedere Piazza Santa Restituta così pericolosa, la Villa comunale punto dove persone adescano i ragazzi. Vogliamo la collaborazione con le forze dell’ordine, vogliamo stabilire dei rapporti con l’Esercito, vogliamo potenziare i vigili urbani che oggi non ci sono quasi più e vogliamo riportare anche le telecamere in modo che ognuno si senta garantito. Una parola la spendo velocemente per il cimitero: penso che questo luogo così sacro e così vicino al cuore di tutti non meriti l’abbandono. Bisogna abbattere le barriere architettoniche. E poi il cimitero ha anche un grande problema che ha prodotto una mala politica di fine anni ‘90 e che ha un nomee un cognome. Occorrono quasi 15 milioni di euro per chiudere il contratto con la ditta. Noi questo problema lo dobbiamo affrontare e siamo pronti a studiarlo. Dobbiamo risolvere questa problematica infinita che ci assilla da più di vent’anni. E poi c’è la Tomassi. In questi cinque anni sono state raccontate le favole più assurde sulla Tomassi, noi non vogliamo assolutamente raccontare cose che non possiamo poi mantenere. La Tomassi nasce come centro commerciale, non come una città della scuola. La Tomassi è privata. La Tomassi ha dei problemi con delle banche, ci sono stati dei fallimenti. È stato bello ascoltare la favola della cittadella della scuola della Tomassi, tutto si può fare ma di certo servono i soldi. Non solo: una scuola deve avere delle superfici vetrate proporzionali ai metri quadrati delle classi ed essendo nata come un centro commerciale è senza finestre. Dunque sarebbe necessario andare a fare delle valutazioni e delle modifiche strutturali forti per far sì che potesse essere compatibile con quanto impone la legge. L’abbiamo ereditata dalla fine degli anni ‘90, oggi è un problema infinito per la nostra città e non è facile risolverlo. Il nostro impegno sarà massimo, non vi prendo in giro, non vi racconto di asini che volano. L’impegno sarà massimo per cercare di districare questa problematica, ce la metteremo tutta per riuscire ma senza false promesse.

Un altro aspetto sono le periferie: ci sono problemi infiniti per lo scorrimento delle acque, per la luce che non c’è, per le strade sporche. Credo fermamente nella figura dello stradino, penso che ci voglia decoro anche in periferia così come penso che debba essere coinvolta nelle manifestazioni per diventare punto di aggregazione. L’ambiente voi lo sapete mi è particolarmente a cuore. Anche qui ci sono tanti problemi, quello delle discariche abusive, quello di Ara Frocella, quello della raccolta differenziata. Cercheremo di monitorare Ara Frocella e cercheremo in tutti i modi di togliere queste discariche abusive. E poi ci sono i ragazzi, c’è l’Europa: vogliamo creare uno sportello ad hoc, che sia vicino alle loro esigenze e che li aiuti. Penso che la mia squadra, che tutti insieme rappresentiamo veramente l’opportunità di un cambiamento. Noi non abbiamo nessuno della vecchia maggioranza, gli altri gruppi sono tutti loro mischiati. I ragazzi vengono fatti soltanto apparire ma saranno poi offuscati dai vecchi politici che prenderanno sempre gli stessi ruoli e che già sappiamo non funzionano. Io oggi vi chiedo di darci fiducia.

Con grande orgoglio io vi dico che noi rappresentiamo la vera opportunità di cambiamento Questa è la squadra della competenza, di chi crede di poter cambiare la politica di Sora perchè niente deve avere dalla politica, vive del proprio lavoro, perchè non ha bisogno dell’orticello per fare la differenza. E’ davvero una grande opportunità questa, c’è tanto da fare. Dobbiamo impegnarci al massimo per risolvere le problematiche di Sora. Sentitevi liberi! Sentitevi liberi di salvare Sora…perchè lo merita!

