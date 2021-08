Comunali Sora, Eugenia Tersigni: “Il decoro urbano punto importante del nostro programma” (VIDEO)

Sora è una bellissima città però è in sofferenza. Il decoro è stato completamente abbandonato. Non si sa più cosa significa. Non si sa più dove deve trovarsi. Non c’è ombra da nessuna parte. Siamo stati abituati a vedere erba altissima nel centro città e ancora più alta in periferia. Tutto trasandato, tutto abbandonato. Quasi che respinge chi viene per visitare la città e respinge chi vi abita. Veramente ferisce il cuore. Non è possibile continuare in questo modo. Sora deve essere piena di fiori, deve essere di alberi, deve essere piena di pulizia. Un abbraccio alla gente e ai visitatori perché Sora è bella. C’è un fiume che le passa nel mezzo e non deve essere un fiume con arbusti trasandati che dall’alveo escono sui marciapiedi ma deve essere un fiume bello alla vista, che veramente valorizzi questa città. Così le aiuole, e così i ponti e tutte le aree verdi. Sora va curata, va tenuta con amore e con rispetto. Lo merita e così lo merita la gente che vi abita. Massimo il nostro impegno sotto questo punto di vista.

COMUNICATO STAMPA

