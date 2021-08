Comunali Sora, Eugenia Tersigni:” crisi del settore produttivo e del commercio”

Il commercio rappresenta da sempre il cuore di Sora. I sorani sono commercianti nell’anima, lo sono sempre stati. Abbiamo negozi, abbiamo avuto negozi che dettano il trend di un’intera provincia e così il Distretto Tessile che ha lanciato la moda dell’Italia, della nostra lazione dando voce a marchi importanti e famosi. Abbiamo l’imprenditoria che ha rappresentato una fetta fondamentale del nostro territorio. Tutto questo ora è in sofferenza. E’ necessario andare ad agire in questo settore perché rappresenta Sora, è l’anima della nostra città. Abbiamo idee puntuali, ferme, determinate per fare in modo che anche questa parte si rimetta in piedi ed inizi da sola a camminare e a far vedere la capacità, a far vedere la competenza, a far vedere quanto è importante sull’intero territorio. Il nostro impegno anche al fianco dei commercianti e degli imprenditori. Sempre. Perché è giusto che sia così.

comunicato stampa