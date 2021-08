Comunali Sora, Eugenia Tersigni candidata Sindaco:” scuole,di nuovo faro per il nostro territorio”

Per noi la scuola è davvero importante. I ragazzi, le diverse abilità, l’attenzione alla scuola sia da un punto di vista strutturale e quindi mi riferisco agli edifici che vanno ristrutturati e gli va data la massima attenzione perché la sicurezza è al primo posto, sia da un punto di vista della cultura che si estende e che si allarga. Sora è un polo, lo è sempre stato, sia per la scuola elementare, sia media sia superiore ma deve diventare un polo anche per l’università. Nostro intento è allargarci anche sotto questo punto di vista. Sora lo merita e deve essere di nuovo un faro per il nostro territorio.

comunicato stampa