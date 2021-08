Comunali Sora, domani il centrodestra presenta il candidato sindaco l’avv. Federico Altobelli

Si terrà domani 1 settembre alle ore 11 in via Giovanni Branca a Sora, presso il locale Sciuscià, la presentazione ufficiale del candidato a sindaco di Sora, l’avvocato Federico Altobelli. “L’uomo giusto al momento giusto! Con ideali di Centrodestra, moderato, ma soprattutto un professionista stimato e competente, con un bel carattere e una gran voglia di mettersi al servizio della città. Finalmente dopo tanto lavoro di ricerca per individuare il miglior profilo di garanzia per il Centrodestra, lui ha dato la sua disponibilità e ha dato a tutti noi la spinta giusta per scegliere il sindaco che Sora merita di avere” commentano i referenti dei partiti che compongono la coalizione a sostegno di Altobelli: Fratelli d’Italia, Lega-Salvini Premier, Coraggio Italia e Udc.“Ho deciso di scendere in campo accettando con grande entusiasmo questa importante opportunità che mi è stata offerta dai partiti” ha dichiarato il candidato a sindaco Altobelli. “Credo nel ritorno dei partiti, ritengo siano la vera anima della politica. È giunto il momento di portare i partiti al centro del dibattito politico di Sora anche per avere la possibilità di interloquire con i tavoli istituzionali regionali e nazionali. C’è bisogno di creare un filo diretto con i rappresentanti che si richiamano ai nostri partiti e che siedono nei tavoli decisionali sovracomunali con la possibilità di dialogare con loro dando voce alle esigenze del nostro territorio rimaste troppo spesso inascoltate. Voglio sottolineare che pur essendo una coalizione di centrodestra vogliamo dar vita ad un progetto inclusivo e aperto anche al mondo civico.Sono orgoglioso di essere stato scelto per questo difficile ma importantissimo compito. Sora soffre di criticità che da troppo tempo vengono trascurate. L’impegno sarà quello di procedere con un’Amministrazione attenta a 360 gradi alle problematiche della città dando ampio spazio a quelle avvertite dal singolo cittadino. È importante che Sora ed i sorani tornino a credere nella possibilità di crescita di questa bellissima città”.

COMUNICATO STAMPA