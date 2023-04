Comunali – Piergianni Fiorletta, candidato a sindaco di Ferentino con sei liste a sostegno.Sabato 22 aprile la presentazione nell’auditorium delle Terme di Pompeo

Sindaco per 10 anni, dal 2003 al 2013, consigliere comunale anche nelle ultime due consiliature, ora torna a candidarsi alla carica di primo cittadino della sua Ferentino: Piergianni Fiorletta guida la coalizione Ferentino 2030, un progetto che si è concretizzato con la creazione di sei liste a supporto di questa candidatura.Uniti per Ferentino, Enea energie nuove, Insieme-Fiorletta Sindaco-Ferentino in movimento, Nuova Ferentino, Raddoppiamo l’impegno, Ferentino nel cuore: amministratori con una lunga esperienza, giovani preparati e con tanto entusiasmo, persone provenienti dal mondo dell’associazionismo, liberi professionisti, donne e uomini che hanno scelto di impegnarsi per la nostra città.“Per me è un grande orgoglio guidare questo gruppo in vista delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Sono certo che la nostra squadra saprà conquistare la fiducia degli elettori – queste la parole del candidato sindaco Piergianni Fiorletta – Ognuno è pronto a mettere le proprie competenze a servizio della comunità, impegnandosi per avvicinare i cittadini alle istituzioni. A tutti i candidati voglio dire grazie per il loro valore, per la fiducia, l’impegno, lo spirito di servizio, la voglia di fare il bene comune. Sono convinto che gli elettori apprezzeranno e premieranno tutto questo”. Questa settimana ci saranno altri incontri, altri momenti di confronto con le singole liste, poi ci sarà il via ufficiale: la presentazione della squadra capitanata da Piergianni Fiorletta ci sarà sabato 22 aprile alle 16.30 presso l’auditorium delle Terme di Pompeo.

