Comunali, Luca Di Stefano:” Sora del futuro, energia e mobilita’ elettrica”

È ormai certezza, per raggiungere gli obiettivi previsti dall’UnioneEuropea per ridurre le emissioni di anidride carbonica, si dovrà implementare la mobilità elettrica. Non possiamo non tener conto di questo aspetto, nella progettazione di quella che sarà l’assetto dellaSora del futuro. Pertanto riteniamo indispensabile pensare la nostra

città affinché si adegui a una visione Green e sostenibile. Un primo passo sarà quello di dotare di pensiline fotovoltaiche e colonnine di ricarica elettrica in alcuni parcheggi pubblici. Ci impegneremoinoltre nel portare avanti il più ampio progetto di efficientamento della pubblica illuminazione, avvalendoci di lampioni con sistema di ricarica integrata. Queste idee saranno finanziate sia con le risorse previste dal recovery plan (colonnine di ricarica) sia da partnership con fornitori specializzati (lampioni e pensiline fotovoltaiche) così da non intaccare la spesa pubblica dei cittadini sorani.

Luca Di Stefano, Candidato a Sindaco della Città di Sora.

