Comunali – Il Gruppo Sora nel Cuore: “Da condannare le parole di violenza e sessimo pronunciate dal Dott. Umberto Geremia”

COMUNICATO STAMPA.

Il Gruppo Sora nel Cuore, in rappresentanza delle 5 liste civiche a sostegno del candidato sindaco Eugenia Tersigni, esprime ferma censura e forte solidarietà ad Eugenia ed all’Avv. Valter Tersigni, a seguito delle parole pronunciate nella tarda serata di ieri, dal Dott. Umberto Geramia (la cui moglie Floriana De Donatis, consigliere uscente dell’Amministrazione De Donatis, è candidata a supporto di Luca Di Stefano).

La brutalità delle parole del Dott. Geramia che testualmente dice: “… omissis…è come se dentro il mio studio una dipendente non fa quello che dice il titolare dello studio, io ti sbatto vicino al muro…omissis…” non possono se non trovare ferrea disaprovvazione da parte di tutta la coalizione, per il messaggio di violenza e sessismo che tali parole veicolano all’interno della nostra comunità.

Nessuna critica politica può spingersi sino al punto di far si che si pronuncino frasi come quelle con cui il Dott. Geremia ha continuato il proprio “intervento” video: “…omissis… se venite in Piazza Santa Restituta e vi squaglio presso Piazza Santa Restituta, dove voglio mettere il termovalorizzatore, in mezzo a Piazza Santa Restitutta, che ti ci ficco là dentro a te ed a Valterino”.

Il momento storico e politico della nostra Città non può permettersi esternazioni di tale gravità e laddove manifestate quest’ultime devono essere censurate da tutti i rappresentanti del panorama politico e sociale della comunità stessa, soprattutto a Nostro avviso, da parte di chi è “supportato” da personaggi che, di tutta evidenza andrebbero disapprovati e legalmente sanzionati.

Il gruppo Sora nel Cuore