Comunali Frosinone, Francesco De Angelis lancia le primarie e apre ad una grande coalizione

“I concetti di sostenibilità, inclusione e sostegno alle persone più svantaggiate sono tematiche da sempre care al centrosinistra e naturalmente al Partito Democratico. È quindi evidente che anche per quanto ci riguarda, un confronto con le altre forze politiche che hanno questa visione comune non possa prescindere da tutto ciò”.

Questo il commento di Francesco De Angelis rispetto alle dichiarazioni del consigliere comunale di Frosinone in Comune, Stefano Pizzutelli.

“Abbiamo più volte ribadito, inoltre, come l’individuazione del nome del prossimo candidato sindaco avverrà in un secondo momento e con lo strumento delle Primarie. Saranno i cittadini a decidere, non le segreterie dei partiti. La coalizione dovrà essere aperta alle forze migliori della città, con un programma fortemente innovativo e di cambiamento. Penso che su questi punti ci siano tutte le condizioni per avviare, anche con il consigliere Pizzutelli ed il suo movimento civico, un confronto programmatico utile e condiviso.

È fondamentale gettare le basi per un programma che possa offrire alla cittadinanza del capoluogo una visione di Frosinone che sia al passo con i tempi, proiettata in Europa, sostenibile, in grado di accogliere nuove persone ma che non dimentichi mai le persone che hanno difficoltà a mantenere il passo di tutti gli altri”.

Poi una battuta sull’ex sindaco Memmo Marzi, tirato in ballo dallo stesso Pizzutelli. “A Stefano, con la stessa ironia usata da lui, rispondo che di Marzi ce n’è uno solo, ma non c’è dubbio che quel progetto ha segnato all’epoca una svolta positiva per la città di Frosinone.

Il Partito Democratico ed il centrosinistra – ha concluso De Angelis – saranno uniti con il sostegno ed il contributo di tutte le nostre migliori energie e Memmo Marzi, insieme anche a Michele Marini, ci darà di sicuro una grossa mano”.