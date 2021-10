«La vittoria di Damiano Coletta al Comune di Latina è una bella notizia per la città, che ha scelto tra una opzione concreta sostenuta dalla forze democratiche e civiche, mandando in soffitta il passato. Latina può finalmente rinascere grazie ad una filiera istituzionale solida, con uno sguardo all’Europa che sarà il traino della crescita per i prossimi anni». Lo dichiara il consigliere regionale del Lazio Enrico Forte.

