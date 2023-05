Comunali, Fiorini: “Ferentino città di lavoro, umanesimo, cultura e turismo”

Già dal nome Ferentino offre a chi la scopre il suo tesoro, la fertilità. Ricca di risorse naturali, storiche, artistiche, economiche, la città gigliata, da sempre ha incarnato i paradigma della città ideale, della polis del buongoverno. Intensa la storia di Ferentino, città cerniera ernica e punto di incontro di civiltà: koinè e kairos i tratti distintivi della nea polis per tracciare il nuovo corso per il nostro territorio; questo perché Ferentino sia portatrice del seme della città intercomunale, quale concreta opportunità per mettere insieme con i comuni limitrofi, servizi e funzioni, contenendone i costi e migliorandone l’offerta, ed accrescere il peso politico della nostra terra sui tavoli decisionali nazionali e comunitari, senza mai perdere l’identità municipale che ne caratterizza l’unicità vettoriale di milieu e moment. Sia Ferentino città di umanesimo, lavoro, cultura, turismo e socialità. Ferentino città di lavoro Il fitto tessuto industriale che percorre la valle del sacco trova in Ferentino un avamposto di grande rilievo, il futuro preannuncia grandi sfide e Ferentino e i comuni della città intercomunale devono operare con comunione di intenti. A tal fine è necessario un efficientamento del tessuto industriale ad alta tecnologia, sviluppare il distretto avanzato ecocompatibile chimico-farmaceutico, con la realizzazione di Infrastrutture necessarie a consolidare la presenza delle industrie insistenti sul territorio e valutando iniziative innovative atte sviluppare incubatori di ricerca. Potenziamento linea alta velocità con scalo merci, servizio droni cargo per attività vettoriali transnazionali, il futuro chiede mobilità e rapidità. Consolidare il polo farmaceutico vuol dire tracciare una rotta chiara anche formativa e la facoltà chimica farmaceutica con master presso la sede della ex paolini, è il primo passo di condivisione di intenti con le entità del settore insistenti sul territorio per sviluppi professionali.

Lorenzo Fiorini

COMUNICATO STAMPA