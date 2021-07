Comunali / Castro dei Volsci, il candidato a sindaco Luciano Lancorai sostenuto da molti cittadini

Ad appena dieci giorni dalla sua ufficializzazione, come candidato a sindaco, Luciano Lancorai ha ricevuto attestati di stima e sostegno da numerosissimi cittadini castresi.

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso – ha dichiarato Luciano Lancorai – dal calore e dagli attestati di stima e sostegno ricevuti in questi giorni dopo la mia decisione di candidarmi a sindaco di Castro dei Volsci. Sono stato contattato da numerosi cittadini che mi hanno palesato il loro sostegno e la cosa ancor più sorprendente, e che mi riempie di orgoglio, è che mi hanno dato la loro disponibilità a candidarsi nella mia lista”.

Il candidato a sindaco Lancorai ha le idee chiare ed un progetto politico ben definito. “Chiarisco che la mia lista sarà assolutamente Civica. E’ mia intenzione comporre una lista, costituita da persone che fino ad oggi si sono interessate e impegnate per il bene di Castro dei Volsci, a titolo personale, professionale, con associazioni, ecc, ma che non hanno ricoperto finora incarichi amministrativi. Vogliamo rinnovare totalmente la classe politica a Castro dei Volsci. Ho chiesto a diversi amministratori che in passato si sono seduti in consiglio comunale, di fare ,non un passo indietro, ma bensì di lato, per il bene di Castro dei Volsci. Se veramente antepongono il bene collettivo alle aspirazioni personali, questo è il momento di dimostrarlo sostenendo il vero rinnovamento e sono piacevolmente sorpreso dal fatto che diversi di loro hanno già condiviso questo mio progetto. Alcune decisioni prese in passato dalle amministrazioni che si sono succedute trovano la mia piena condivisione, penso a titolo di esempio indicativo ma non esaustivo all’asilo nido, alla raccolta differenziata, alla valorizzazione del centro storico ecc, ma ci sono decine e decine di altre cose assolutamente da cambiare ed il cambiamento lo può fare solo chi non ha coinvolgimenti diretti con il passato”.

Deciso nella composizione della lista ma altrettanto determinato nel portare avanti le sue idee circa il suo diverso modo di voler far politica a Castro dei Volsci. “Sarà mia intenzione – ha dichiarato infine il candidato sindaco Luciano Lancorai – destinare interamente la mia indennità da sindaco – per progetti a totale valenza Sociale. Abbiamo bisogno che la gente riacquisti la fiducia verso chi fa politica, vedendolo come qualcuno che si toglie qualcosa a beneficio della collettività, piuttosto come successo nel passato dove si sono utilizzati avvolte fondi pubblici per spese che non hanno portato alcun beneficio alla collettività, sottraendo risorse alla Solidarietà ed al Sociale, che ne aveva e ne ha, un grande bisogno”.

