Comunali 2026, nei Comuni: conferme pesanti e volti nuovi cambiano la Ciociaria

Le elezioni amministrative 2026 ridisegnano la geografia politica della Ciociaria tra conferme solide, nuovi sindaci e ribaltoni che aprono una fase tutta nuova nei Comuni chiamati al voto. Il dato più evidente emerso dalle urne è il peso del radicamento territoriale: gli elettori hanno premiato amministratori conosciuti, continuità amministrativa e coalizioni capaci di mantenere un rapporto diretto con il territorio.

Il centrodestra consolida la propria presenza in diversi Comuni della provincia di Frosinone, mentre il centrosinistra riesce a ritagliarsi spazi importanti soprattutto dove ha saputo proporre candidature credibili e vicine alle esigenze locali.

Tra le conferme più significative spicca quella di Anselmo Rotondo a Pontecorvo, rieletto per il terzo mandato consecutivo con un ampio margine sull’avversario. Un risultato che certifica il consenso costruito negli anni attorno alla sua amministrazione.

A Patrica, Lucio Fiordalisio centra il tris confermando la fiducia degli elettori e rafforzando ulteriormente il proprio peso politico nel territorio. Anche a Ripi arriva la riconferma per Pietro Sementilli, protagonista di una vittoria maturata al termine di un confronto molto acceso all’interno del centrodestra.

Guarcino premia ancora Urbano Restante, che conquista il terzo mandato consecutivo, mentre a Cervaro viene riconfermato Ennio Marrocco, segnale evidente della volontà degli elettori di dare continuità amministrativa.

Ma la vera novità arriva dai Comuni dove si registra il cambio di guida politica. A Boville Ernica il nuovo sindaco è Fabrizi, capace di battere Perciballi e di aprire una nuova fase amministrativa. Ribaltone anche a Fontana Liri, dove Giampio Sarracco perde la sfida contro Giuseppe Loreto Battista dopo due mandati consecutivi.

A Trevi nel Lazio, invece, a conquistare la fascia tricolore è Francesco Graziani, mentre a Belmonte Castello Carlo Medagli firma una delle sorprese più rilevanti della tornata elettorale.

Il voto restituisce quindi una fotografia chiara: nei piccoli Comuni contano sempre di più il rapporto personale con i cittadini, la presenza costante sul territorio e la capacità di costruire fiducia nel tempo. Ma dietro le conferme si muovono già gli equilibri delle prossime sfide politiche provinciali, con nuovi leader pronti a emergere e tensioni interne ai partiti che potrebbero presto riaccendersi.