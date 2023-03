Comunali 2023, Angelica Schietroma presenta il programma SPAZIO Ferentino

Si scaldano i motori in vista delle elezioni Comunali del 14 e 15

maggio. La candidata a sindaco per la città di Ferentino Angelica

Schietroma, indicata dall’Associazione Fare Futuro, già assessore alla

cultura, al turismo e alle attività produttive nella precedente

Amministrazione, presenta il progetto “SPAZIO Ferentino”, un contenitore

di idee dove ognuno può dire la sua, uno spazio per il dialogo e

l’ascolto. Un concept innovativo e inclusivo che parte proprio dal

concetto di SPAZIO, ed è in questo spazio che verranno raccolte le

aspirazioni di quanti vorranno condividerle, per delineare il programma

per la Ferentino di domani.

“Penso a Ferentino come città impegnata a consolidare la sua vocazione

storica, artistica, culturale, ma anche economica e turistica. Un

progetto che guarda allo sviluppo della vita sociale, dall’infanzia agli

anziani e che non dimentica i più fragili. Una città che valorizza le

sue associazioni e le sue imprese. Una città sostenibile e tecnologica,

inclusiva e accessibile. Un posto per tutte le future generazioni. La

nostra idea e di quanti vorranno sostenere il progetto – dichiara la

candidata Angelica Schietroma – è quella di avvicinare tutti i cittadini

nelle scelte per il futuro della città. Mi piacerebbe che, in

particolare i giovani, si riappropriassero della voglia di prender parte

alla vita politica e sociale della comunità e che condividessero con

noi, idee e progetti. Per questo nel sito web angelicasindaco.it c’è una

sezione interamente dedicata. Crediamo fortemente nella partecipazione

attiva di tutti per creare un programma per Ferentino concreto e

attento, per una città veloce e innovativa. In programma diversi

incontri con le realtà che costituiscono il tessuto sociale e produttivo

della città, in modo da apprendere le diverse esigenze per offrire un

programma giusto e condiviso. Perché insieme è meglio. Partecipa, crea,

vivi la Ferentino di domani.”

COMUNICATO STAMPA

