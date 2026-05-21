Compre Alto, Comune di Sora premiato con finanziamento

Prosegue l’iter dell’importante opera pubblica: “Consolidamento del movimento franoso in località Compre Alto”. Proprio in questi giorni è in via di definizione il progetto esecutivo dei lavori per i quali il Comune di Sora ha ottenuto un finanziamento di 5.200.000 euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Nella giornata di oggi la Consigliera Comunale Maria Paola D’Orazio ha effettuato un sopralluogo con i tecnici delle Ferrovie dello Stato nella zona Compre Alto per verificare lo stato della tratta ferroviaria che, ovviamente, sarà interessata dai lavori.

Il piano di interventi mira a mettere in sicurezza e riqualificare l’area attraverso una gestione strategica delle acque ed il rinnovo delle infrastrutture. I lavori si concentreranno principalmente sulla regimazione delle acque superficiali e sotterranee, ottimizzando i canali di scarico esistenti e adeguando gli attraversamenti idrici. L’intervento sarà completato dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e drenaggio della pioggia, garantendo così una viabilità più sicura e una maggiore protezione contro il dissesto idrogeologico.

“Con la definizione del progetto esecutivo compiamo un passo decisivo verso la sicurezza del nostro territorio ed in particolare delle zone periferiche – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – Il finanziamento di 5,2 milioni di euro che ottenuto dal Ministero è il frutto di un lavoro di programmazione serio e costante per il quale ringrazio la Consigliera D’Orazio. La zona Compre Alto attende da tempo questo intervento strutturale: non ci limiteremo a riparare i danni ma rigenereremo l’intera area con opere d’avanguardia per la gestione delle acque e il rifacimento delle strade, garantendo una viabilità più funzionale e sicura ai residenti.”