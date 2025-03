Comprare casa a un euro, l’iniziativa nel borgo medievale

Nel cuore dell’Abruzzo, tra monti del Gran Sasso, colline e panorami che si perdono fino al mare, sorge Penne (Pescara), un borgo medievale che sembra appartenere ad una cartolina d’altri tempi. Il borgo abruzzese sta catturando l’attenzione per un motivo piuttosto bizzarro e particolare: comprare casa costa un euro, praticamente quanto un caffè.

Lo stile architettonico di Penne è composto da tratti medievali, gotici e rinascimentali. Lo stesso paese ha origini antichissime: le prime tracce di insediamenti preistorici risalgono agli Oschi, una popolazione italica che viveva sugli altipiani per difendersi dai propri nemici. Il progetto Case a 1 euro a Penne ha come obbiettivo il recupero e la riqualificazione dei molti edifici e delle abitazioni abbandonate nel centro storico.

Non è la prima volta che il borgo abruzzese partecipa a quest’iniziativa, a cui negli ultimi mesi hanno aderiti altri paesi italiani, in regioni come la Sardegna e la Sicilia. A Penne ci sono oltre quaranta appartamenti vuoti. «Sebbene la nostra popolazione totale sia di circa 1.200 abitanti, solo 1.000 persone vivono ancora nel nostro splendido quartiere storico, che rischia di diventare una città fantasma», ha detto il sindaco Gilberto Petrucci.

Per acquistare casa al prezzo di un euro, l’unico requisito richiesto l’impegno a ristrutturare l’edificio entro tre anni dall’acquisto, senza alcuna garanzia di acconto per iniziare i lavori.

Inoltre, il borgo mette anche a disposizione un’agenzia che aiuta gli acquirenti durante tutta la ristrutturazione.(LEGGO)