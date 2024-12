Composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il servizio della Camera di Commercio per chi è in difficoltà economica

Il periodo socio economico che il Paese sta attraversando vede sempre più imprese e professionisti in difficoltà economiche. Con l’aumento del costo della vita, della spesa media mensile, delle utenze e con l’inflazione che cresce, non è difficile andare in affanno e, a fronte di un equilibrio già precario, basta un imprevisto per ritrovarsi a fare i conti con una situazione debitoria che può sembrare senza via d’uscita. La Camera di Commercio, da sempre al fianco del tessuto produttivo dell’area vasta Frosinone Latina, svolge una serie di servizi di grande impatto sull’utenza; tra questi troviamo il servizio di Composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Servizio di Composizione della crisi da sovraindebitamento: cos’è e come funziona

L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) della Camera di Commercio di Frosinone Latina offre supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa dei loro debiti.

Attraverso l’O.C.C., con l’ausilio di un professionista neutrale ed indipendente – il Gestore della Crisi – è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per pianificare una via d’uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare i debiti.

Possono accedere alla procedura i soggetti indicati all’art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 14/2019, ossia i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versino in stato di sovraindebitamento, cioè: i consumatori, gli imprenditori agricoli, start up innovative, imprenditori minori, imprenditori cessati, professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi, società professionali ex L. 183/2011 ed altri.

Come avviare la procedura

Per avviare una delle procedure di Composizione della crisi e dell’insolvenza previste dal D.lgs n.14/2019 è necessario presentare una domanda presso la Segreteria del Servizio, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’ufficio, corredato da tutta la documentazione ivi prevista.

Una volta ricevuta la domanda, l’OCC nomina un professionista – il c.d “Gestore della crisi” – il cui compito sarà quello di esaminare la documentazione prodotta ed assistere il debitore nella procedura di fuoriuscita dalla crisi. Nello specifico, il debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale – potrà alternativamente:

se non è un consumatore , formulare una proposta di concordato minore ai creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se non è prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, la proposta di concordato minore ai creditori deve necessariamente prevedere apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

, formulare una proposta di concordato minore ai creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se non è prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, la proposta di concordato minore ai creditori deve necessariamente prevedere apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; se è un consumatore, formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi. In questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori;

Tutti i debitori, consumatori e non, possono accedere alla liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere, destinando il ricavato al pagamento in toto o in parte dei debiti.

I vantaggi

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. In altri termini, si può ottenere la liberazione da tutti i debiti pregressi.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici di Composizione della crisi da sovraindebitamento:

https://www.frlt.camcom.it/occ-ocri

E.mail: giustizia.alternativa@frlt.camcom.it

Telefono: 0773/672243 – 278 (Composizione della crisi da sovraindebitamento)