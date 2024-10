Completati i lavori di bitumazione lungo la SP 192 Le Piagge – Acuto

La Provincia di Frosinone ha completamento dei lavori di bitumazione sulla Strada Provinciale n. 192 ‘Le Piagge – Acuto’, un’importante arteria che facilita il collegamento tra il centro abitato di Fiuggi e la Strada Regionale n. 155 ‘Di Fiuggi’ nel territorio del Comune di Acuto. Questi interventi, che hanno visto un investimento complessivo di 190mila euro, rientrano nell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, voluta dal Presidente Luca Di Stefano, mirata a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade provinciali.

I lavori finora completati sulla SP 192 hanno incluso la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa e la posa in opera del conglomerato bituminoso binder e del manto d’usura, migliorando significativamente la qualità e la sicurezza del tratto stradale. La prossima fase del progetto prevedrà il rifacimento della segnaletica orizzontale, con l’applicazione di vernice rifrangente per aumentare ulteriormente la visibilità e la sicurezza stradale.

Il Presidente dell’Amministrazione provinciale Di Stefano ha dichiarato: “Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla SP 192. L’obiettivo della nostra Amministrazione è di continuare a migliorare l’infrastruttura stradale della provincia, assicurando una viabilità sicura e ben mantenuta, prestando attenzione alle esigenze dei nostri cittadini. Ringrazio gli uffici competenti della Provincia e i tecnici per il lavoro che svolgono, prodigandosi ogni giorno per il territorio”.

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “Con il completamento dei lavori di bitumazione, abbiamo fatto un importante passo avanti nel risanamento di questa strada essenziale. I prossimi interventi sulla segnaletica orizzontale rafforzeranno ulteriormente la sicurezza”.

La Provincia di Frosinone rimane impegnata nel miglioramento continuo delle sue infrastrutture stradali, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla funzionalità.

COMUNICATO STAMPA