Completata l’Isola Ecologica nel Comune di Fontana Liri

L’intervento, realizzato dalla XV Comunità Montana Valle del Liri per un importo complessivo di € 180.000,00 (di cui 150.000,00 finanziato dalla Provincia di Frosinone e 30.000,00 dalla XV Comunità Montana), ha visto la realizzazione di un’Isola Ecologica costituita da un impianto di compostaggio, completo di tutti gli accessori necessari al perfetto funzionamento e provvisto di tettoia di copertura, e da tre piazzole in cemento adatte per appoggiare e movimentare cassoni scarrabili.

L’area dell’impianto di compostaggio comunitario è stata completamente recintata e dotata di cancello d’ingresso. Intorno all’intero perimetro della recinzione è stata posizionata una siepe arborea che raggiungerà circa 3 metri d’altezza con fogliame persistente per meglio inserire l’opera all’interno dell’ambiente circostante. Il composter elettromeccanico è stato posto all’interno di una struttura in carpenteria metallica coperta con rete elettrosaldata sui quattro lati con l’intera area attrezzata protetta dalle intemperie e dalle intrusioni.

“La XV Comunità Montana Valle del Liri è sensibile alle problematiche ambientali ed opera in sinergia con gli altri enti per favorire l’attuazione di interventi volti al sostegno dei Comuni facenti parte la Comunità Montana. Le tematiche ambientali ed in particolare l’incremento della raccolta differenziata, sono prioritari per lo sviluppo sostenibile del territorio. In quest’ottica si inserisce l’Isola Ecologica realizzata nel Comune di Fontana Liri”. Ha dichiarato la Dott,ssa Rossella Chiusaroli Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri

L’Isola Ecologica è stata ufficialmente consegnata al Comune di Fontana Liri che si occuperà della gestione della stessa.

COMUNICATO STAMPA