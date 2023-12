Completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei piani di zona, Ciacciarelli: “Al via la pubblicazione dell’avviso pubblico destinato ai comuni del Lazio”

“ Con l’approvazione della Delibera di Giunta concernente la definizione dei criteri ed indirizzi per la realizzazione, nell’ambito del Programma Regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei comuni del Lazio, abbiamo raggiunto un importante passo in avanti verso la risoluzione della principale criticità riscontrata nell’attuazione dei Piani di Zona, rappresentata appunto dal mancato completamento delle opere di urbanizzazione.

Tale situazione è stata in molti casi causata da fattori imprevedibili in fase di progettazione come il ritrovamento di reperti archeologici e gli intervenuti aggiornamenti normativi che hanno richiesto la realizzazione di opere aggiuntive quali, ad esempio, le vasche di laminazione.

Ritenendo quindi necessario procedere al completamento dei Piani di Zona, al fine di dotare gli interventi edilizi di un’adeguata rete di infrastrutture e servizi, nell’ottica di un’ottimizzazione dell’uso del territorio con la naturale riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale, abbiamo deliberato, in una logica di pieno sostegno ai comuni, la predisposizione e successiva pubblicazione di un Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei capoluoghi della Provincia della Regione e dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, finalizzate alla richiesta di contributi per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

I comuni interessati potranno presentare progetti riguardanti interventi volti al potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti attraverso l’attuazione di interventi di adeguamento delle reti fognarie alle normative sopravvenute o la necessità di prevedere nuovi apparati idraulici, interventi volti a migliorarne la fruibilità e le connessioni degli spazi pubblici ed interventi di efficientamento energetico ed uso integrato di fonti rinnovabili degli spazi e servizi pubblici.

Con tale iniziativa il Governo Regionale del Lazio conferma nuovamente la propria vicinanza alle esigenze del territorio.

Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera Giunta per aver condiviso questa importante iniziativa.”

