Compagnia Carabinieri Pontecorvo, controllo del territorio: i risultati

TRE PERSONE DENUNCIATE: UNA DEFERITA PER LA “DETENZIONE DI MATERIALE ESPLODENTE”, UN’ALTRA PER “DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTE NONCHE’ PER IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTO ALCOLEMICO/STUPEFACENTI E LA TERZA PER “OMESSA CUSTODIA DELLE ARMI”.

Continua, quotidiana, l’azione di contrasto alla illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Nel corso delle ultime settimane, infatti, sono stati intensificati i controlli del territorio, come disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, con un dispiegamento di decine di pattuglie, soprattutto negli orari serali e notturni.

Proprio nell’ambito di queste attività:

I militari delle Stazioni Carabinieri di Pontecorvo ed Aquino, nel corso di un servizio perlustrativo congiunto, hanno notato un uomo, non del posto, aggirarsi con una autovettura per le vie del paese. La presenza del soggetto, sconosciuto agli operanti, li ha indotti a procedere ad un controllo approfondito dell’uomo, che, non pensando di essere fermato a quell’ora della notte, ha mostrato segni di agitazione. L’atteggiamento non è sfuggito ai due carabinieri che hanno così deciso di procedere ad accurata perquisizione sia dell’uomo sia della propria autovettura, che ha consentito di scoprire che il soggetto portava con sé materiale certamente poco comune per chi viaggia in auto. In particolare, sulla persona e sotto il sedile della macchina, sono stati rinvenuti:

– una parrucca femminile di colore nero;

– un accendino antivento;

– una busta in plastica contenente un frammento di tessuto e un frammento di guaina impermeabilizzante;

– due bottiglie in plastica con all’interno materiale infiammabile del tipo benzina, occultate sotto il sedile anteriore sinistro.

Tenuto conto di quanto rinvenuto nonché delle modalità e delle circostanze di tempo e di luogo in cui veniva trovato il materiale su indicato, l’uomo è stato deferito detenzione di materiale esplodente.

infine, ricorrendone i presupposti, allo stesso veniva notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del comune di Pontecorvo (Fr).

Ø I militari della Compagnia, sempre nel corso dei controlli straordinari, hanno notato un 58enne del luogo, già noto alle FF.PP., che, alla vista della pattuglia, ha accelerato la marcia per evitare il controllo. I carabinieri, avendolo riconosciuto, lo hanno così inseguito e, dopo averlo bloccato, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale, occultate nei pantaloni, hanno rinvenuto sei dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Inoltre, gli stessi militari, avendo notato che l’uomo si era messo alla guida della macchina in evidente stato di ebbrezza, gli hanno chiesto se intendeva sottoporsi ad accertamento alcolemico, ma l’interessato si è rifiutato di sottoporsi a verifica.

Preso atto del rifiuto, il soggetto è stato anche sanzionato con il ritiro della patente di guida e il sequestro, ai fini della confisca, della propria autovettura su cui stava viaggiando.

Infine, i militari della Stazione di Esperia, a margine di una attività di controllo amministrativa disposte nei confronti dei possessori di armi legalmente detenute, hanno deferito un anziano del luogo per omessa custodia di armi .

Nello specifico l’uomo, sottoposto a regolare verifica circa la corretta tenuta delle armi in proprio possesso, è stato trovato sprovvisto di un’arma, regolarmente denunciata, in quanto la stessa, per come precisato dall’ottantottenne, gli sarebbe stata asportata dalla fuciliera a seguito di un furto in abitazione, mai denunciato presso i competenti uffici di polizia.

comunicato stampa