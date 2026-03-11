Compagnia Carabinieri di Alatri ed Anagni Precetto Pasquale nella Concattedrale di San Paolo

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, si è celebrato il Precetto Pasquale per tutti i componenti delle Compagnie Carabinieri di Alatri ed Anagni. La celebrazione religiosa è stata officiata da Don Eugenio Campini, Cappellano Militare del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, e si è tenuta nella suggestiva Concattedrale di San Paolo che si erge nel punto più alto della città ernica, circondata dalle millenarie mura ciclopiche.

I Carabinieri delle Compagnie di Alatri ed Anagni unitamente ai colleghi dell’Arma in congedo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e loro familiari, insieme ai Sindaci dei Comuni di Alatri e Fumone ed ai rispettivi Comandanti della Polizia Locale, hanno partecipato alla celebrazione eucaristica e hanno colto l’occasione per uno scambio fraterno di auguri in vista della Santa Pasqua.

Il Cappellano Militare, ringraziando tutti i presenti per la partecipazione e formulando gli auguri per le prossime festività pasquali da estendere anche alle rispettive famiglie, ha evidenziato la necessità di riflettere sulle problematiche che stanno accadendo a livello mondiale.

Un saluto a tutti i Comandanti di Reparto ed i loro militari ed alla platea presente è stato dato dal Capitano Rosano Leonardo e dal Capitano Dell’Otto Alessandro, rispettivamente Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Alatri ed Anagni, che hanno evidenziato la particolare vicinanza dei Carabinieri nei confronti di tutte le fasce della popolazione, sempre pronti ad essere vicini alle comunità, a tutela della legalità e della giustizia, con l’impronta cristiana che li contraddistingue.

Per tutti i partecipanti è stato un momento di incontro e riflessione sui valori della vita e sulla professione del Carabiniere e di quanto loro rappresentano in seno alla società.

Momento molto sentito della cerimonia è stata la lettura della “Preghiera del Carabiniere” rivolta alla Virgo Fidelis speranza di pace, recitata anche in memoria dei colleghi caduti durante il loro servizio.