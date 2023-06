Commissione Sanità Regione Lazio, riunita per discutere problemi malattia Celiaca

Ieri la Commissione Sanità della Regione Lazio si è riunita per discutere delle problematiche inerenti la Malattia Celiaca e la vita di coloro che ne sono affetti. L’audizione, richiesta dall’ On. Bertucci, si è arricchita del contributo del Prof. Italo de Vitis, del Presidente AIC Lazio Angelo Mocci, la direzione regionale Salute con Marcello Giuliani.

Oggetto della discussione è stata la spendibilita’ dei buoni per l’acquisto di alimenti glutee free, infatti ci sono criticità relative all’utilizzo degli stessi al di fuori dei confini regionali, fatto altamente penalizzante per i cittadini che si recano fuori Lazio per lavoro, studio o qualsivoglia motivo.

Sarà necessario inoltre sensibilizzare la rete della Grande Distribuzione affinché sia estesa la platea di esercenti che accettano i buoni così da semplificare la quotidianità di chi è affetto da Celiachia.

Da presidente della Commissione , intendo perseguire gli obiettivi esposti durante la seduta, attraverso la calendarizzazione di molteplici incontri che diano risposte concrete su questa tematica .

COMUNICATO STAMPA