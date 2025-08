Commissario straordinario ATC Fr2, Vittorio Venditti: “Cacciatori formati, essenziali”

I vari corsi effettuati dall’atc Fr2 per le diverse formazioni dei cacciatori oltre che molto seguiti, sono risultati importantissimi e all’avanguardia . Il contrasto alla PSA , che sembrava l’unico intervento sanitario dove i cacciatori adeguatamente istruiti andavano ad operare oggi ha purtroppo un amico, la West Nile. Anche qui siamo chiamati per supportare le varie funzioni sanitarie, come ambito territoriale di caccia Frosinone 2 applichiamo un piano di controllo corvidi, ogni coadiutore quindi dovrà consegnare alla Asl di competenza i capi di gazza e cornacchia grigia abbattuti o trovati morti.

Ciò sta a significare che il cacciatore che ha frequentato corsi é sempre più parte integrante della vita sociale , dando dimostrazione , anche all’opinione pubblica la vera essenza dell’attività venatoria.

L’importanza, lo snellimento burocratico e l’operatività che l’assessorato regionale all’agricoltura ha voluto riservare verso il mondo della caccia e tutto il comparto rurale ha ridato linfa ad un settore per troppi anni abbandonato, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Vittorio Venditti Commissario straordinario ATC Fr2