Commissariamento della Sto, Gianluca Quadrini commenta condividendo l’azione del Presidente Di Stefano

Il Presidente del Consiglio Provinciale e capogruppo di Forza Italia in provincia, Gianluca Quadrini in nota condivide la decisone del Presidente Luca Di Stefano sul commissariamento della Sto. “Un grande segnale di rinascita per la Provincia dato dal Presidente, Luca Di Stefano, con il commissariamento della Sto, un’impellenza dichiarata subito dopo il suo insediamento che è indice di un notevole cambio di passo. Una forma di tutela verso i comune e i cittadini che, oltre le criticità economiche dovute al momento, dovevano confrontarsi con bollette da capogiro. L’azione intrapresa dal Presidente Di Stefano è stato un grande segnale di attenzione al territorio e efficienza della macchina amministrativa viste le criticità e le anomalie in relazione ad adempimenti fiscali e tributari di grande rilievo. Una fase di stallo che doveva essere assolutamente superata.”

In conclusione, il Presidente Quadrini, porge i più cari auguri di una serena Pasqua, piena di pace e di speranza e che sia un’opportunità per essere grati al dono della vita.

COMUNICATO STAMPA