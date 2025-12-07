COMMERCIO, DALLA REGIONE LAZIO LE LINEE GUIDA PER LE RETI D’IMPRESA

Martedì 9 dicembre, alle ore 14.00, presso la Sala Aniene (via Cristoforo Colombo, 212 Roma), la Regione Lazio presenterà le Linee guida per il sostegno e il finanziamento delle Reti d’Impresa del commercio.

Nel corso dei lavori interverranno:

  • Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, alla Internazionalizzazione della Regione Lazio;
  • Francesco Marcolini, Presidente di Lazio Innova;
  • Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale;
  • Daniele Maura, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale;

Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni regionali del commercio.

