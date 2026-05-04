Commemorazione Eccidio 1799 a Isola del Liri: Giornata di Memoria e solidarietà organizzata dalla S.O.M.S.

Domenica 3 maggio, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Isola del Liri ha organizzato una sentita e partecipata giornata di commemorazione in ricordo delle vittime dell’eccidio del 12 maggio 1799, una delle pagine più drammatiche della storia cittadina. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame tra memoria storica, identità locale e valori di solidarietà che da sempre animano l’azione delle Società di Mutuo Soccorso.

Presso il Teatro Stabile Comunale “C. Costantini” è stata officiata una Santa Messa solenne presieduta da Mons. Alfredo Di Stefano. La funzione religiosa, intensa e carica di significato, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione collettiva, durante il quale sono stati ricordati i tragici eventi del 1799, sottolineando l’importanza di custodire la memoria storica come monito per le generazioni presenti e future.

Nel corso dell’omelia ha richiamato i valori della pace, della solidarietà e dell’unità, invitando i presenti a non dimenticare il sacrificio di chi perse la vita in quei drammatici avvenimenti. Le sue parole hanno contribuito a rendere ancora più profondo il significato della commemorazione, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

Al termine della celebrazione, la S.O.M.S. ha voluto esprimere la propria gratitudine al parroco per la sua costante vicinanza e il suo impegno pastorale. A lui è stato donato un prezioso quadro in argento raffigurante la suggestiva cascata di Isola del Liri, uno dei simboli più rappresentativi del territorio, gesto accolto con un lungo e caloroso applauso da parte dei presenti.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari, a testimonianza dell’importanza dell’evento per l’intera comunità. Erano presenti il sindaco Massimiliano Quadrini, il Comandante della stazione di Isola del Liri Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti, il comandante della Polizia Municipale, oltre a una significativa rappresentanza delle Società Operaie di Mutuo Soccorso dei comuni limitrofi, tra cui Sora, Pescosolido e Frosinone. La loro presenza ha evidenziato il forte spirito di collaborazione e condivisione che unisce queste realtà associative.

La giornata si è conclusa in un clima di convivialità e amicizia presso il ristorante Pierina, dove i partecipanti si sono ritrovati per un pranzo comunitario. Un momento semplice ma significativo, che ha permesso di rafforzare i legami tra i presenti e di proseguire, anche attraverso la condivisione, quello spirito di solidarietà che rappresenta il cuore dell’attività delle Società di Mutuo Soccorso.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere viva la memoria storica, non solo come ricordo del passato, ma come guida per costruire una comunità più consapevole, unita e attenta ai valori umani e sociali che non devono mai essere dimenticati.

Comunicato stampa a firma di Rosalba Rosati