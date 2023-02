Comizio in piazza di Libero Mazzaroppi, l’abbraccio della sua città: “Andiamo Avanti Insieme”

Una piazza San Tommaso gremita ha accolto domenica mattina il suo sindaco, Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista del Pd. Energia, emozione ed entusiasmo: sono i sostantivi che meglio descrivono l’atmosfera che si respirava. Mazzaroppi ha voluto rivolgersi alla sua città, ad una settimana esatta dal voto, per chiedere ai suoi concittadini di supportarlo anche in questa nuova sfida, per rendere possibile il sogno di continuare a lavorare per il territorio, stavolta però in un’ottica regionale. “Niente divisioni, dobbiamo guardare al futuro con speranza, per questo abbiamo scelto lo slogan Avanti Insieme. Non disperdiamo quel patrimonio di esperienze, quella forza, quella ricerca del bene comune che hanno guidato il nostro agire in questi anni. Siamo certi di poter fare meglio e ancora di più in un livello territoriale regionale. Siamo pronti a farlo, con tutta quella passione che ha animato il nostro cammino finora. Grazie a voi ci riusciremo!”.

Sara Battisti, che condivide con Mazzaroppi questa sfida elettorale, fianco a fianco, è salita sul palco ed ha ricordato l’impegno della Regione, il suo impegno, per la città di Aquino e per tutto il territorio in questi anni: un discorso appassionato. Il sostegno a tante iniziative, i contributi per il palazzetto dello sport e per il villaggio di Babbo Natale, i tanti finanziamenti arrivati in città ed elencati puntualmente. Ha rivelato di essere stata lei a pensare di condividere questo percorso con Libero Mazzaroppi: “L’ho fatto perché Libero ha una capacità di inclusione e di condivisione molto forte, sa parlare alla sua città ma anche agli amministratori degli altri comuni, sempre per il bene comune”.

Sul palco si sono alternati tanti amici, a sostegno della candidatura di Mazzaroppi. La Consigliera Regionale Barbara Di Rollo ha ricordato le tante battaglie fatte insieme per il territorio, la grande unità della squadra del Pd, di Pensare Democratico. Presente anche il segretario del Partito Democratico Luca Fantini che ha sottolineato l’impegno del sindaco in questi anni e la grande esperienza che può portare in regione.

Francesco De Angelis, anima di Pensare Democratico, sul palco ha dato la carica: “Siamo a febbraio, e Libero ha già vinto, perché è l’unico candidato che è riuscito a riempire una Piazza! Libero è un ottimo sindaco e voi lo sapete bene, ma è anche un punto di riferimento per il cassinate e per tutta la provincia di Frosinone. Noi, con il vostro sostegno, vinceremo. La destra vince i sondaggi, noi vinciamo le elezioni! E possiamo eleggere due consiglieri: Sara Battisti e Libero Mazzaroppi!”

Il comizio si è concluso con il discorso del sindaco che ha ringraziato la sua città per questo abbraccio pieno di affetto, la sua amministrazione, che lo sta supportando da vicino, i sindaci e gli amministratori dei comuni vicini, intervenuti in Piazza a sostenerlo. “Avanti Insieme, perché io ho Aquino nel cuore!”

