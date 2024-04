Comitato di Arpino della Società Dante Alighieri, molti i traguardi raggiunti

“Nel 2004 ufficialmente tornava a vivere il Comitato di Arpino della Società Dante Alighieri. Dopo dieci anni, rinasceva un Comitato che aveva fatto parlare di sé in Italia, in Europa ed in sud America. Oggi, molto più modestamente, possiamo dire che molto è stato realizzato e molto si potrebbe ancora realizzare sulla base dei traguardi raggiunti. Sabato 9 marzo si è svolto il nostro annuale convegno ciceroniano che si lega agli altri momenti di grande interesse quali il programma di aggiornamento ed approfondimento denominato “Viaggiare con Dante”, il Premio di Poesia europeo, il Concorso di Scrittura creativa, gli incontri di poesia e letteratura, gli scambi culturali con altri Comitati Dante italiani ed esteri.

Il collante tra tutti sono stati e sono i giovani quali destinatari principali, così come nel 1981 l’idea fortunata del Certamen Ciceronianum Arpinas vide il Liceo- Ginnasio Tulliano ed il Comitato di Arpino uniti nel nome di Cicerone e della gioventù europea. Oggi il binomio si è ampliato con un attivo Centro Studi Umanistici con il quale il Tulliano ed il nostro Comitato collaborano per non disperdere il ricco bagaglio umano, sociale e culturale raccolto. Testimonianza di ciò è il patrocinio ed il sostegno mai venuto meno della Sede Centrale di Palazzo Firenze, sostegno rinnovato venerdì 22 marzo in sede di Assemblea mondiale a Roma.

Sabato 6 aprile, in una cornice di grande festa abbiamo celebrato la ventesima edizione del Premio di Poesia europeo e, nel ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini ed hanno permesso che esso si affermasse entro e fuori i confini nazionali come la Commissione giudicatrice, le Referenti del tesseramento, gli Artisti che hanno colorato con le loro opere importanti momenti di cultura, il dicitore in rima, abbiamo ringraziato l’attivissima presidente del Gruppo giovanile, prof.ssa Giorgia Buttarazzi, che ha lasciato il testimone ad un altrettanto attivo e preparato nostro giovane, Alessandro Leone. A lui la responsabilità di continuare sulla preziosa strada tracciata. Una grande festa in cui la poesia i componimenti poetici dei vincitori si sono legati a quelli della poetesssa arpinate , Stefania Leone di cui è stata presentata la silloge WAR”.

Il Presidente Prof. Enrico Quadrini

COMUNICATO STAMPA