Come reagisce il nostro corpo al freddo

Il nostro corpo è come un insieme di termometri: quando percepiscono il freddo, il sistema reagisce per mantenere le nostre funzione vitali. La temperatura delle diverse zone del corpo, infatti, cambia quando siamo al freddo: le viscere e il cervello rimangono a 37 °C, mentre le parti periferiche e la cute possono raffreddarsi.

Sulla nostra pelle, i sensori di temperatura sono i termocettori: molecole presenti sulle terminazioni dei neuroni sensoriali, sensibili a diverse temperature. Ci sono termocettori per sentire il freddo e altri per il caldo. Le informazioni sulla temperatura arrivano al cervello, che organizza le reazioni del corpo: dalla vasocostrizione cutanea (che dà per esempio il pallore) alle contrazioni muscolari (i brividi). Ecco, più precisamente, come reagisce il corpo, a partire dal cervello.

CERVELLO. Le informazioni sulla temperatura arrivano al cervello, smistate alla corteccia cerebrale (che ci fa percepire il freddo) e all’ipotalamo: questa è la regione del cervello che si occupa della termoregolazione e dà l’avvio a una serie di reazioni.

VIE RESPIRATORIE. L’aria viene umidificata e scaldata nel naso e nel primo tratto dell’apparato respiratorio. Al freddo, l’attività respiratoria deve aumentare: è necessario far arrivare più ossigeno, per sostenere la produzione di calore.