Come rafforzare il sistema immunitario prima dell’inverno

L’inverno è la stagione dell’anno in cui il nostro organismo appare maggiormente esposto alle malattie ed in cui l’attività del sistema immunitario contro gli agenti patogeni viene maggiormente sollecitata.A partire dall’autunno possiamo intervenire rafforzando il nostro sistema immunitario per proteggerci da influenza e raffreddore, curando il nostro stile di vita e facendo ricorso a integratori specifici per aumentare le nostre difese.

Come rafforzare il sistema immunitario

Esistono tutta una serie di misure che possiamo adottare per irrobustire le difese immunitarie, sottoposte ad un maggiore stress durante il periodo invernale, a causa delle basse temperature, delle minori ore di luce solare e del maggiore tempo trascorso in luoghi chiusi: tutto questo aumenta il rischio di esporsi a virus e batteri responsabili di malattie da raffreddamento.

Quest’anno più che mai è bene correre ai ripari, cercando di rafforzare il sistema immunitario così che riesca a difendersi al meglio dall’attacco dei microorganismi. Per sostenere il nostro sistema immunitario abbiamo a disposizione diverse strategie. Innanzitutto occorre curare l’alimentazione, così da fornire all’organismo tutti i macro e micronutrienti indispensabili per il nostro benessere e la nostra salute.

È poi importante agire in generale sullo stile di vita, abbandonando abitudini nocive come il consumo di alcool, il fumo di sigaretta e la sedentarietà. Fondamentali sono poi il buon riposo e il benessere mentale.

Purtroppo, con i ritmi cui siamo sottoposti ogni giorno, non è sempre possibile seguire uno stile di vita sano, una dieta equilibrata o concederci un sonno e un relax adeguati. Per fortuna in questi casi ci viene in soccorso la natura, offrendoci numerosi rimedi che ci aiutano a sostenere il nostro corpo e il nostro sistema immunitario.

Le piante note per l’azione immunostimolante agiscono attraverso meccanismi che prevedono l’attivazione delle cellule e dei fattori umorali dell’immunità aspecifica.

Altre piante sono invece in grado di agire contro i microorganismi grazie alle loro proprietà antibatteriche e antivirali. A queste possiamo poi unire vitamine e minerali, oltre a piante dalle proprietà adattogene, che aiutano a far fronte allo stress eccessivo, e piante con azione rilassante.

Quali integratori scegliere per rafforzare il sistema immunitario

I rimedi fitoterapici utilizzati per stimolare il sistema immunitario sono numerosi: tra questi troviamo moltissime piante e una buona percentuale di funghi, alghe e licheni ricchi di composti in grado di prevenire e trattare le infezioni non complicate delle alte vie respiratorie. Agli estratti vegetali immunostimolanti vengono spesso associati minerali e vitamine indispensabili per le funzioni fisiologiche del nostro organismo, incluse quelle che riguardano il sistema immunitario.

L’integratore alimentare formulato da Terranova per sostenere il sistema immunitario è ad esempio a base di radice di astragalo (Astragalus membranaceus), aglio e sambuco, tre rimedi efficaci nello stimolare le nostre difese diminuendo il rischio di infezioni batteriche e virali.

A questi sono associati estratti di olivo, pepe, radice di uva e funghi maitake che migliorano la risposta immunitaria e i meccanismi di difesa del nostro organismo.

L’integratore contiene poi crusca di riso stabilizzata, fonte naturale di vitamina E, vitamine del gruppo B, minerali e molecole antiossidanti, oltre all’enzima superossido dismutasi, che protegge le nostre cellule dagli effetti dannosi dello stress ossidativo.

Tra gli altri integratori a sostegno del sistema immunitario proposti da Terranova, troviamo poi Funghi Sinergy, che contiene una miscela di funghi reishi, cordyceps, maitake, shiitake e agaricus utili per rinforzare le naturali difese dell’organismo.

Agli integratori immunostimolanti è poi possibile associare vitamine e minerali, tra cui la Vitamina C e lo zinco, e integratori a base di prebiotici e probiotici, che favoriscono il corretto funzionamento dell’intestino sostenendo il sistema immunitario in modo diretto e indiretto, migliorando l’assorbimento dei nutrienti e degli estratti fitoterapici.

Perché gli integratori Terranova sono diversi?

Gli integratori sono spesso preparati con l’aggiunta di additivi per migliorarne il sapore, l’aspetto o per facilitare la fabbricazione e migliorarne la biodisponibilità. Tali additivi però non apportano maggiori proprietà all’integratore e possono risultare poco graditi dal nostro organismo, causare intolleranze o essere addirittura nocivi.

Per questo Terranova ha scelto di produrre i propri integratori privi di filler, leganti, lubrificanti, antiagglomeranti e altri additivi chimici e senza aggiungere zuccheri, coloranti e aromi di sintesi.

Gli integratori Terranova sono formulati con ingredienti botanici biologici, freschi e liofilizzati e fitonutrienti integri e non adulterati, per mantenere intatte tutte le proprietà delle piante.

Per massimizzare l’assorbimento, migliorare la biodisponibilità e ottenere i massimi benefici dagli ingredienti attivi, gli integratori Terranova sono formulati con il complesso Magnifood, un brevetto esclusivo che viene personalizzato per ogni integratore, così che tutti gli ingredienti lavorino in sinergia tra loro.

Inoltre, gli estratti contenuti negli integratori Terranova sono ottenuti per crioessiccazione (liofilizzazione) di ingredienti freschi, un procedimento che utilizza basse temperature così da salvaguardare l’integrità del prodotto finale e di tutti i suoi componenti.

Il processo di liofilizzazione è normalmente poco utilizzato per gli estratti vegetali da utilizzare negli integratori poiché è uno dei metodi estrattivi più costosi, ma consente di ottenere un estratto privo di umidità, stabile, che mantiene intatte anche le sostanze termolabili, cioè sensibili alle alte temperature.

Gli integratori Terranova, infine, non contengono nessun ingrediente di origine animale e sono pertanto adatti a chi ha scelto uno stile di vita vegan.

Gli oltre cinquanta integratori alimentari a marchio Terranova sono distribuiti in Italia da Forlive, azienda italiana specializzata in alimentazione e rimedi per il benessere, e sono disponibili anche online.

foto e fonte greenme.it