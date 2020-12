Come proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno

Gli animali domestici non amano il Capodanno. Non per il giorno in sé, che neppure hanno mai messo sul loro calendario, ma il fragore dei petardi, dei fuochi d’artificio e dei botti li spaventano e li portano a perdere l’orientamento, se sono fuori casa: smarrimento, paura e ansia li inducono alla fuga, e in quel caso possono provocare incidenti. Il Capodanno del 2020, coi suoi confinamenti, ridurrà in parte il rischio, ma non lo spavento e l’ansia per via di botti e petardi che – si dice – potrebbero abbondare più che negli anni passati. Come possiamo proteggere e mitigare un po’ le reazioni dei nostri amici?

I PIÙ SENSIBILI SONO I CANI. Sono numerosi gli animali domestici che vivono molto male i rumori improvvisi e forti, proprio come quelli provocati dai botti, ma i cani hanno una vera e propria fobia specifica nei confronti dei rumori. Rispondono spesso in modo esagerato al rumore, cercando di fuggire o con comportamenti ansiosi (come urinare in giro, vocalizzare, ansimare, tremare e tentare di nascondersi…). In casi estremi, mostrano una sintomatologia simile a un vero e proprio attacco di panico.