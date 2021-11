Come i social hanno cambiato le relazioni e la sessualità. Presentazione del libro IL PIACERE DIGITALE

AVEZZANO – Nuovo modo di comunicare, di relazionarsi, ma anche di vivere l’intima sfera della sessualità. Tematiche delicate quelle affrontate nel buovo libro del dottor Michele Spaccarotella, Il Piacere Digitale, che domani (giovedì 4 novembre), alle ore 18.30, sarà presentato nella sala conferenze del Comune Di Avezzano. L’incontro con lo psicologo e psicoterapeuta sarà moderato dal giornalista e filosofo, Raffaele Castiglione Morelli e vedrà protagonista sul tavolo degli interventi anche la dottoressa Fabiana Salucci, psicologa e sessuologa di Avezzano.

I social network sono entrati nelle nostre vite sconfinando limiti che difficilmente si vuole ammettere. Una vera e propria sessualità 2.0, un cambiamento delle relazioni, un modo diverso di percepire l’altro. Il volume edito dalla Giunti e scritto dallo psicologo durante la pandemia rappresenta un manuale di navigazione necessario e dettagliato sulle relazioni interpersonali ai nostri giorni. Un’efficace analisi della dimensione del possesso e di controllo dell’homo digitans e di fenomeni come quello del “ghosting” sempre più diffusi nei mezzi di comunicazione temporanea. Un’opportunità di confronto in un dibattito aperto alla partecipazione di tutti, nel rispetto delle norme vigenti in contrasto alla pandemia. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune.

COMUNICATO STAMPA

